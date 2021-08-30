42-летняя дочь бывшего президента Виктора Ющенко Виталина обнародовала снимок, на котором она со своими взрослыми детьми якобы собирается в школу.

Фото появилось в ее Instagram.

Снимок Ющенко дополнила вопросом: «А вы в школу собрались?».

Отметим, что впервые дочь бывшего президента стала мамой в девятнадцать лет. Виталина – старшая дочь экс-президента. На фотографии видно, что ее трое детей едут куда-то в машине. Отметим, что Виталина родила дочь Ярину-Доминику в отношениях с предпринимателем Михаилом Гончаром. Он неоднократно попадал в различные скандалы. Гончар и Ющенко через четыре года расстались.

По словам Виталины, ее дочь этот разрыв переживала очень тяжело. Других детей –Виктора и Андриану дочь бывшего президента родила от бизнесмена Алексея Хохлова. Пара познакомилась, когда проходила предвыборная кампания Виктора Ющенко.

Доминика Ющенко участвовала в проекте «Голос країни». Она – студент юридического факультета Киевского университета Тараса Шевченко. В интервью Ющенко часто отмечает, что не прочь стать мамой в четвертый раз. Сейчас Виталина вместе с отцом Виктором Ющенко развивает несколько бизнес-проектов. Несмотря на то, что ее дети выросли, они часто проводят время вместе.

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