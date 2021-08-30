42-летняя дочь бывшего президента Виктора Ющенко Виталина обнародовала снимок, на котором она со своими взрослыми детьми якобы собирается в школу.
Фото появилось в ее Instagram.
Снимок Ющенко дополнила вопросом: «А вы в школу собрались?».
Отметим, что впервые дочь бывшего президента стала мамой в девятнадцать лет. Виталина – старшая дочь экс-президента. На фотографии видно, что ее трое детей едут куда-то в машине. Отметим, что Виталина родила дочь Ярину-Доминику в отношениях с предпринимателем Михаилом Гончаром. Он неоднократно попадал в различные скандалы. Гончар и Ющенко через четыре года расстались.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
Стрельба прогремела рядом с кафе, пять человек ранены: первые подробности трагедии
Известная певица ушла из жизни в больнице, спасти не удалось: "Надеемся, она обретет мир и покой"
Ксения Мишина и Эллерт не смогли скрыть правду о своих отношениях, Сеть кипит: "Саша, зачем эти игры"
Дважды разведенного Пономарева засекли под ручку с известной блондинкой, чей муж ушел к Ани Лорак: "Ой..."
По словам Виталины, ее дочь этот разрыв переживала очень тяжело. Других детей –Виктора и Андриану дочь бывшего президента родила от бизнесмена Алексея Хохлова. Пара познакомилась, когда проходила предвыборная кампания Виктора Ющенко.
Доминика Ющенко участвовала в проекте «Голос країни». Она – студент юридического факультета Киевского университета Тараса Шевченко. В интервью Ющенко часто отмечает, что не прочь стать мамой в четвертый раз. Сейчас Виталина вместе с отцом Виктором Ющенко развивает несколько бизнес-проектов. Несмотря на то, что ее дети выросли, они часто проводят время вместе.
Напоминаем, что Маша Ефросинина не смогла молчать о важном событии в жизни
Как сообщала Politeka, внучка Ющенко после провала на "Голосі країни" укатила из Украины, отметив 21-летие в раю
Также Politeka писала, что внучка Ющенко после провала на "Голосі країни" покинула Украину