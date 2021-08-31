В коляске находился маленький ребенок, который не понимал, что происходит

Пьяный отец с маленьким ребенком в коляске решил прокатить малыша "с ветерком". Это произошло в одном из кафе Запорожья. Он поехал коляской между столиками и стульями кафе, где влетел в один из них.

Об этом сообщает местное издание its_zp.

Произошедшее на камеру сняли очевидцы. На кадрах видно, как мужчина на скорости мчится с коляской с ребенком, маневрируя между столиками кафе. В какой-то момент он теряет контроль, и коляска влетает в один из стульев.

Одна из очевидцов рассказала, когда мужчина влетел в стол коляской с малышкой, девочка очень плакала.

"Мы его остановили, стали вызывать полицию, потом подбежала мама с еще одним ребенком, немного старше, и выхватила коляску. "Я спросила, это отец?". Она сказала: "Да. Он пьяный, поэтому так себя ведет", и быстро ушла. Очень жаль детей", - отметила свидетильница случившегося.

Пользователи сети под видео оставили множество гневных комментариев. Некоторые из них потребовали наказать горе-отца, другие утверждали, что таким людям нельзя доверять детей.

Напомним, что мужчина с ветерком покатал на самокате дочь, двигаясь по встречке.

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