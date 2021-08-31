Под Киевом в селе Святопетровское исчезла 15-летняя девушка, которую обьявили в розыск

30 августа около 10:00 часов утра Вера Фесюк пошла гулять. Она ушла из Центра реабилитации детей "Отчий дом" и больше не вернулась. Сейчас местонахождение девушки неизвестно.

Об этом сообщает отдел полиции №1 (г. Вишневое) Бучанского районного управления.

Как уточнили в полиции, Вера уже пропадала и раньше.

По информации Национальной полиции Киевской области, на вид пропавшей девочки 15 лет, рост 164 см, среднего телосложения, лицо овальное, глаза серо-зеленые, длинные темно-русые волосы. В день исчезновения была одета в спортивную зеленую кофту, серые джинсы, черные кроссовки.

В случае получения любой информации о возможном местонахождении девушки, просьба звонить по телефону спецлинии полиции "102".

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что студент отправился на экзамен и исчез, фото пропавшего Александра.

Как сообщала Politeka, исчезла мама с двумя детьми, родные в отчаянии: фото и приметы пропавших.

Также Politeka писала, что украинка с особой приметой бесследно исчезла, поиски длятся уже три недели: что известно.