Врач и телеведущий Евгений Комаровский показал необычные грибы огромного размера, которые ему удалось собрать.

Фото он опубликовал в Instagram

«Осенняя охота за грибами объявляется открытой! Гриб головач гигантский. Из семейства шампиньоновых, между прочим! Съедобный до тех пор, пока мякоть белая», - отметил Комаровский.

Пользователи сравнили собранные грибы с яйцами динозавра. В комментариях сообщили, что эти грибы также называют дождевиками. По мнению подписчиков Комаровского эти грибы позволяют почувствовать себя улиткой, поскольку один такой экземпляр способен обеспечить своего обладателя пропитанием на неделю.

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В комментариях даже появилась шутка о том, что врачу придется как можно быстрее опубликовать следующий пост, чтобы подписчики убедились, что он остался жив после поедания грибов. Поклонники Комаровского рассказали, что «дождевик» со временем становится полым внутри. Кто-то предположил, что грибы таких размеров могли появиться только на территории Чернобыля.

От комментаторов также можно узнать, что, когда такой гриб созревает, он лопается. В результате из гриба выделяется зеленоватая пыльца. Кто-то признался, что такие грибы также иногда называют дедушкиным табаком. Также комментаторы признались, что в прежние времена таких грибов было больше, но их считали несъедобными.