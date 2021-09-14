«ДТЭК Запорожская ТЭС» и Энергодарский городской совет запустили инновационный учебный проект для детей.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Робототехника, 3D-моделирования, финансовая грамотность, планирование, блогерство, публичные выступления – эти современные предметы будут изучать школьники Энергодара по специальной программе «KIDENERGY». ДТЭК поддерживает талантливую молодежь, поэтому создает все условия для ее развития», - сообщили в компании.

Образовательный курс позволит детям овладеть современными технологиями, создавать инновационные решения, уметь планировать деятельность и быстро ориентироваться в мире.

«Специальный курс разработали для двух категорий школьников от 8 до 11 и от 12 до 16 лет. Занятия бесплатные, будут проходить три раза в неделю. Планируют запустить три учебные волны по три месяца в течение учебного года. Выпускники проекта получат сертификаты», - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что ученики получат возможность подать идеи для улучшения жизни в родном городе и разработать соответствующие проекты под руководством наставников. Лучшие из них воплотят в жизнь с помощью ДТЭК и городского совета. После успешной реализации «KIDENERGY» внедрят в других регионах деятельности ДТЭК Энерго.

С сентября по май проект предусматривает три учебные волны – по три месяца каждая. После обучения участники получат сертификаты. По желанию они смогут написать и защитить собственные социальные проекты, полезные для родного города и его жителей. Лучшие из них помогут реализовать компания ДТЭК и городские власти. В дальнейшем проект распространят на все регионы присутствия предприятий ДТЭК Энерго.