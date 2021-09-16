В Украине за две недели двукратно увеличилось количество заболевших коронавирусом, далее ситуация продолжит ухудшаться.
Об этом сообщили в НАН.
Прогноз ученые построили до 28 сентября. В НАН отметили, что средний показатель новых случаев возрос в нашей стране до 2950 человек в день. При этом, среднее количество смертей достигло 58 в сутки. За две недели этот показатель продемонстрировал рост на 41 процент. В Национальной академии наук сообщили, что сейчас показатель смертности в Украине находится на уровне от 2,5 до 3 процентов.
По прогнозам ученых, на будущей неделе среднее число новых случаев коронавируса достигнет 3638 в день, а еще через неделю этот показатель доберется до отметки 5208. Наиболее угрожающей ученные считают ситуацию в западной части Украины. В Черновицкой области показатели заболеваемости остаются чрезмерно высокими.
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Дети начали болеть коронавирусом намного чаще после того, как начался учебный год. Их доля среди больных украинцев достигла 10% впервые за все время наблюдений. Ученые подчеркнули, что статистика подтверждает, что открытость школ оказывает существенное влияние на распространение коронавируса в Украине. Также в НАН отметили, что показатели заболеваемости начали стремительно расти в Тернопольской, Волынской и Львовской областях.
Напомним, что 16 пациентов не смогли побороть болезнь
Как сообщала Politeka, в НАН спрогнозировали угрожающую ситуацию с вирусом
Также Politeka писала, что украинцев будут штрафовать по-новому