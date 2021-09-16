Друг умершей участницы "МастерШеф" Стеллы Клименко рассказал об их последнем разговоре

О своем желании начать новую жизнь Стелла рассказала своему другу и шефу Николаю Люлько перед уходом в отпуск.

"Когда она уезжала, сказала: "Я вернусь и хочу начать новую жизнь".Так ли оно сложилось, так ли жизнь должна была сложиться?", - написал Николай на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Стелла Клименко умерла 13 сентября. Поклонники шоу "МастерШеф" предположили, что причиной смерти стали осложнения коронавируса, но мать девушки опровергла эту информацию и сообщила, что у ее 30-летней дочери остановилось сердце.

" жизнь сама по себе такая, как есть, не можем мы менять в ней таких глобальных вещей, как смерть! Никто не знает, сколько отведено кому и как мы уйдем, надо жить по полной, а Стелла останется в памяти светлый и теплым человечком!, " Ребята примите мои искренние соболезнования. Очень жаль что уходят такие талантливые люди так рано... В это до сих пор сложно поверить... Такая светлая жизнерадостная улыбчивая... Такой она останется в Наших сердцах", Николай, Вам сложно теперь, но и там нужны такие люди как Стелла. там она начнёт новую жизнь...", - пишут слова сочувствия пользователи сети в комментариях.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветил интерьер своего дома в Канаде.

Как сообщала Politeka, Клопотенко забрал престижную награду из-под носа судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что в шоу "Мастер Шеф"-11 пришел "двойник" молодого Олега Скрипки.