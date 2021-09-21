Теплая погода порадует украинцев

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала, передает "Обозреватель".

Погода будет облачная и влажная, с небольшими дождями, так как циклон будет продолжать влиять на территорию Украины.

Потепление вернется в конце этой недели, ближе к выходным. Температура воздуха прогреется до +14... +16 градусов.

"С началом следующей недели возможны еще более высокие температурные показатели, к нам снова поступит более теплая воздушная масса. Поэтому можно сказать, что теплая погода еще впереди", - говорит синоптик.

Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в октябре ожидается с резкими скачками температуры, сильными дождями, градом, заморозками и даже первым снегом.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что к концу первой декады октября потеплеет, а середина месяца принесет сентябрьские температуры - около +20 тепла, сухо, солнечно. Самым теплым станет праздник Покровы, 14 октября.

Первые ночные морозы должны наступить в Украине в конце октября: налетят холодные дожди и будут ночные заморозки. После 25 октября придет "глубокая" осень с серьезными, но кратковременными морозами - две-три ночи может быть до -7 градусов.

Напомним, что стало известно, когда в Украине пойдет первый снег: когда осень преподнесет сюрприз.

Как сообщала Politeka, грозы и жара разделят Украину, погода резко испортится: каким регионам не повезет.

Также Politeka писала, что сильная гроза надвигается на южный регион, украинцев предупредили об опасности.