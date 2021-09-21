По результатам шести месяцев 2021 года украинские предприятия компании SCM направили в государственный бюджет Украины 29 млрд гривен налогов, что на 57% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Отчисления в местные бюджеты выросли на 38% и составили 5,8 млрд гривен

Об этом говорится в сообщении инвестиционной компании SCM, пишет obozrevatel.com.

Инвестиции в модернизацию и основные фонды возросли на 88% – до 17,7 млрд гривен по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Одними из крупнейших инвестиций в этот период для стало начало строительства ДТЭК Тилигульской ветроэлектростанции в Николаевской области.

Цех холодной прокатки на ММКИ - новый ключевой проект группы "Метинвест". Его реализация позволит дать новые рабочие места, расширить линейку продукции и найти новые рынки сбыта.

Финансирование социальных программ составило 5,3 млрд гривен. Из них самыми большими статьями стали охрана окружающей среды – 3,3 млрд гривен, и безопасность труда – 1,3 млрд.

Вклад в образование – это старт проекта первого в Украине частного горно-металлургического вуза Метинвест Политехники в Мариуполе. Первых студентов учреждение готовится принять уже в сентябре 2022 года. Общий объем инвестиций в проект – около 30 млн евро.

Напомним, SCM - это международная инвестиционная компания, представленная в 7 странах Европы и Северной Америки. Отраслевые холдинги и производственные активы SCM работают в горно-металлургической, энергетической, банковской, телекоммуникационной, масс-медийной, транспортной, сельскохозяйственной, страховой и других сферах.

В портфель SCM входят всего более 500 компаний и предприятий, на которых работают около 200 тысяч человек. Конечным бенефициаром SCM является бизнесмен Ринат Ахметов.