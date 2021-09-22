Для компенсации отключенного блока №9 Приднепровской ТЭС включат корпуса блока №5 Криворожской теплоэлектростанции. Это не повлияло на энергоснабжение региона, отключения потребителей нет.
Об этом говорится на странице ДТЭК Приднепровская ТЭС в сети Facebook, передает "РБК-Украина".
На предприятии сообщили, что сегодня на Приднепровской ТЭС был отключен от сети единый работающий блок №9 через свищ на поверхности нагрева котла.
На станции отметили, что энергетики станции оперативно начали ремонтные работы для устранения причин сбоя и восстановления работы станции. Сейчас на запланированном среднем ремонте находится 10-тый энергоблок.
«Отключение энергоблока №9 ДТЭК Приднепровской ТЭС не повлияло на энергоснабжение региона. Отключения потребителей нет. Для компенсации мощностей и обеспечение стабильной работы энергосистемы, ДТЭК Энерго планирует включить корпуса блока №5 на Криворожской ТЭС», - отметили на станции.
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Там также заверили, что держат ситуацию на контроле и синхронизируют свои действия с НЭК «Укрэнерго».