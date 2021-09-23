В Черновицкой области на перегоне железной дороги Новоселица – Мамалыга возник провал, из-за чего расписание поездов откорректируют.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

В частности, из-за происшествия задержат поезд Чернигов – Черновцы. Предположительное время отставания от графика – два часа. Поезд № 118/117 решили запустить через Залищики и Тернополь, чтобы он смог миновать провал. В пресс-службе подчеркнули, что поезд пройдет указанные станции без остановок. В настоящее время устранить возникший провал пытаются сотрудники УЗ, а также представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Железнодорожники пообещали, что стартовать поезда из обеих конечных станций – Черновцы и Чернигов, будут в соответствии с расписанием, но в дороге они проведут на два часа больше из-за необходимого объезда. Такая ситуация сохранится до полного устранения провала.

Отметим, что на участке Новоселица – Мамалыка 19 сентября возникла шестиметровая яма. В соответствии с первоначальным обещанием сотрудников УЗ ее должны были устранить за десять часов. В результате завершились работы 21 сентября. После этого происшествия участок дороги решили оставить под непрерывным наблюдением. Такая мера себя оправдала, поскольку теперь там возник еще один провал. Ранее появилась информация, что в Кабинете министров Украины отказались от дальнейшего сотрудничества с главой наблюдательного совета УЗ Шевкой Аджунером.

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