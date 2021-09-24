Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Система накопления энергии ДТЭК успешно прошла сертификацию НЭК "Укрэнерго". Это первая в истории энергетики Украины сертификация подобного технологического объекта и первая литий-ионная батарея, которая обеспечивает системную надежность энергосистемы страны. Мы рады, что ДТЭК сделал этот вклад в развитие украинской энергетики и формирования рынка систем накопления энергии в Украине", - цитирует пресс-служба слова директора по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

Программа испытаний подтвердила, что система накопления энергии ДТЭК способна выполнять увеличение или уменьшение мощности от нуля до полного резерва за 0,4-0,6 секунды, тогда как кодекс системы передачи регламентирует такое время на отметке 30 секунд.

То есть батареи способны выполнять системные услуги значительно качественнее. Скорость реагирования батареи на отклонение частоты составила менее 0,1 секунды. Следует также отметить, что до сертификации батареи регулирование частоты в Украине осуществлялось в основном блоками угольных ТЭС. Использование систем накопления энергии позволит уменьшить нагрузку на угольные станции и поспособствует декарбонизации энергосистемы страны. "Для "ДТЭК Энерго" сертификация СНЭ - важное и символическое событие. Если до нынешнего дня одними из основных маневрирующих мощностей были ТЭС, то сейчас во многих странах их уже заменили СНЭ с их чистой энергией и быстрой реакцией. Поэтому для нас сертификация батареи - это еще один шаг на пути больших перемен. Тех перемен, которые мы, как генерирующая компания, себе наметили, чтобы стать более экологичными, эффективными и конкурентоспособными. "ДТЭК Энерго" поддерживает трансформацию отрасли", - цитирует пресс-служба слова гендиректора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.