В Запорожской области у девяти малышей, которые посещали детский сад, произошло отравление.

Об этом сообщает «Апостроф».

Среди основных симптомов у детей проявились диарея, тошнота и повышение температуры. Все пострадавшие проходили обучение в трех группах детского сада. Врачи обнаружили у малышей острую кишечную инфекцию. В начале недели у детей возникли первые симптомы будущей болезни.

Четыре малыша начали проходить лечение в стационаре. Сейчас состояние этих детей врачи оценивают, как удовлетворительное. Пока экспертам не удалось установить, чем именно отравились маленькие воспитанники указанного детского сада. Представители госпродпотребслужбы уже начали внеплановую проверку. Ей подвергся пищеблок детского сада.

Ранее мы сообщали, что украинцы начали массово жаловаться на симптомы отравления после приобретения масла. Дело в том, что этот продукт относится к наиболее часто подделываемым в нашей стране. Манипуляциями с ним занимаются различные недобросовестные предприниматели. По данным экспертов, сейчас в нашей стране поддельной оказывается одна из пяти приобретенных пачек масла. В Украине за период восьми месяцев нынешнего года 2,4 тонны поддельного сливочного масла изъяли. Еще 556 кг продукта временно убрали из обращения.

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