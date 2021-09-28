В одном из сел Одесской области многодетный отец попал в больницу, а малыши подожгли дом, пока он отсутствовал.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Одесской области.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что к поджогу причастны дети девяти и тринадцати лет. Двое малышей разбили в доме окно, а затем подожгли занавески и диван. Дети признались в преступлении. Они рассказали, что подожгли дом ради развлечения.

Пламя заметила соседка многодетного отца. Сам хозяин в этот момент находился с трехмесячным ребенком в больнице. Известно, что ему 36 лет, а его жена недавно умерла. Остальные его дети – трое мальчиков и 13-летняя девочка находились у родственников. Расследование начали по уголовной статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Поскольку поджигатели из-за юного возраста не могут по закону нести уголовную ответственность, сейчас правоохранители пытаются привлечь их родителей.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области в селе Иванчанка ребенок поджог церковь УПЦ МП, которая находилась на стадии строительства. На место происшествия прибыли спасатели. Правоохранители установили, что речь идет о поджоге и вычислили подозреваемого.

Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП

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