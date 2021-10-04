В Чернигове группа молодых людей напала на двух полицейских, один из них погиб на месте

Инцидент произошел в супермаркете. Двое полицейских были в отпуске и гражданской одежде. Конфликт произошел из-за замечания.

Как говорится в Едином государственном реестре декларации, погибший полицейский – Артур Ерохин занимал должность старшего оперуполномоченного отдела по борьбе преступлений, связанных с торговлей людьми.

Также он имел звание капитана Национальной полиции. У Артура Ерохина остались молодая жена и двое детей – Святослав и Каролина.

На своей странице в Facebook Вероника Ерохина опубликовала пост, в котором поблагодарила супруга за дочь и сына и пообещала оставаться сильной.

"Ты подарил самое большое богатство – этих прекрасных, золотых два сердечка. Я все выдержу!! Я сильная!!! Честно!!!! Я обещаю!!! Все ради них!!!! Мы не забудем тебя никогда!!! Ты рядом будешь, я знаю, я верю, ты будешь с небес нам помогать. Наш ангел", – написала женщина.

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