В Чернигове группа молодых людей напала на двух полицейских, один из них погиб на месте
Инцидент произошел в супермаркете. Двое полицейских были в отпуске и гражданской одежде. Конфликт произошел из-за замечания.
Как говорится в Едином государственном реестре декларации, погибший полицейский – Артур Ерохин занимал должность старшего оперуполномоченного отдела по борьбе преступлений, связанных с торговлей людьми.
Также он имел звание капитана Национальной полиции. У Артура Ерохина остались молодая жена и двое детей – Святослав и Каролина.
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На своей странице в Facebook Вероника Ерохина опубликовала пост, в котором поблагодарила супруга за дочь и сына и пообещала оставаться сильной.
"Ты подарил самое большое богатство – этих прекрасных, золотых два сердечка. Я все выдержу!! Я сильная!!! Честно!!!! Я обещаю!!! Все ради них!!!! Мы не забудем тебя никогда!!! Ты рядом будешь, я знаю, я верю, ты будешь с небес нам помогать. Наш ангел", – написала женщина.
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