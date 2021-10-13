Именно детей Ольга Фреймут считает своей главной мотивацией: они не застигли ее во времена расцвета карьеры, но ей все равно важно, чтобы они гордились своей мамой и жили хорошо.

Телеведущая Ольга Фреймут рассказала прессе о своем детстве, которое прошло в нищете и назвала, чего боится больше всего. Об этом она рассказала в одном из выпусков YouTube-шоу "Big Money".

Ольга начала подрабатывать, чтобы помочь маме ее прокормить, с десяти лет. Мама не могла купить ей нормальную одежду. Фреймут носила кроссовки, из которых давно выросла, они давили пальцы, но других не было. Именно с той поры телеведущая боится бедности и пообещала себе, что ее дети не будут ни в чем нуждаться.

"Я панически боюсь бедности, хочу быть бабушкой, которая может доживать свою жизнь в пятизвездочном отеле и не зависеть ни от кого", – добавляет Ольга.

Также Ольга рассказывает, что главную ошибку в карьере сделала, когда попробовала несвойственный ей жанр – развлекательный в шоу "Оля". До этого Ольга работала в похожих, но все-таки более социально ориентированных проектах.

По словам Фреймут, неудачное шоу стало для нее большим ударом и привело к депрессии. Ей было тяжело делать самые простые вещи.

Напомним, строгая Ольга Фреймут растаяла в объятиях голубоглазого красавчика.

Как сообщала Politeka, Фреймут показала подросшую дочь в интерьере роскошного особняка.

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут показала нежности с мужем-продюсером в постели.