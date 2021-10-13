Украинские школьники в этом году могут уйти на осенние каникулы раньше, чем планировалось, из-за новой вспышки коронавируса в стране и рекомендации МОН.

С призывом перенести начало каникул для школьников выступил в своем Телеграм-канале глава Минобразования и науки Сергей Шкарлет. Он предложил отпустить учащихся на отдых уже с 18 октября.

Министр аргументировал это резким скачком числа случаев заражения COVID-19 в Украине, зафиксированным Минздравом за последнюю неделю.

На фоне решения Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также заявления Минздрава Минобразования обратилось к учебным заведениям со своей рекомендацией. В ведомстве также обратились в в местные органы власти с рекомендацией срочно принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей и работников школ в условиях пандемии.

«Обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям МОН», - заявил Шкарлет.

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Он уточнил, что в соответствии с законодательством Украины решения о длительности и структуре учебного года может принимать только педагогический совет самого учебного заведения, поэтому правительство может только выдавать рекомендации.

школа, карантин

Напомним, что четыре области Украины оказались на грани ужесточенного карантина.

Как сообщала Politeka, в МОЗ рассказали, что грозит невакцинированным украинцам.

Также Politeka писала, что с 15 октября Херсонская область окажется в «красной» зоне карантина.