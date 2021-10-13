Украинские школьники в этом году могут уйти на осенние каникулы раньше, чем планировалось, из-за новой вспышки коронавируса в стране и рекомендации МОН.
С призывом перенести начало каникул для школьников выступил в своем Телеграм-канале глава Минобразования и науки Сергей Шкарлет. Он предложил отпустить учащихся на отдых уже с 18 октября.
Министр аргументировал это резким скачком числа случаев заражения COVID-19 в Украине, зафиксированным Минздравом за последнюю неделю.
На фоне решения Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также заявления Минздрава Минобразования обратилось к учебным заведениям со своей рекомендацией. В ведомстве также обратились в в местные органы власти с рекомендацией срочно принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей и работников школ в условиях пандемии.
«Обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям МОН», - заявил Шкарлет.
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Он уточнил, что в соответствии с законодательством Украины решения о длительности и структуре учебного года может принимать только педагогический совет самого учебного заведения, поэтому правительство может только выдавать рекомендации.
Напомним, что четыре области Украины оказались на грани ужесточенного карантина.
Как сообщала Politeka, в МОЗ рассказали, что грозит невакцинированным украинцам.
Также Politeka писала, что с 15 октября Херсонская область окажется в «красной» зоне карантина.