Украинские школьники в этом году могут уйти на осенние каникулы раньше, чем планировалось, из-за новой вспышки коронавируса в стране и рекомендации МОН.

С призывом перенести начало каникул для школьников выступил в своем Телеграм-канале глава Минобразования и науки Сергей Шкарлет. Он предложил отпустить учащихся на отдых уже с 18 октября.

Министр аргументировал это резким скачком числа случаев заражения COVID-19 в Украине, зафиксированным Минздравом за последнюю неделю.

На фоне решения Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также заявления Минздрава Минобразования обратилось к учебным заведениям со своей рекомендацией. В ведомстве также обратились в в местные органы власти с рекомендацией срочно принять дополнительные меры для обеспечения безопасности детей и работников школ в условиях пандемии.

«Обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям МОН», - заявил Шкарлет.

Он уточнил, что в соответствии с законодательством Украины решения о длительности и структуре учебного года может принимать только педагогический совет самого учебного заведения, поэтому правительство может только выдавать рекомендации.

Напомним, что четыре области Украины оказались на грани ужесточенного карантина.

Как сообщала Politeka, в МОЗ рассказали, что грозит невакцинированным украинцам.

Также Politeka писала, что с 15 октября Херсонская область окажется в «красной» зоне карантина.