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Певица Таисия Повалий, известна не только из-за своего красивого голоса, но и из-за событий 2014 года - тогда она рьяно защищала экс-президента Украины Виктора Януковича.

В результате, Таисия экстренно переехала в РФ. Именно там, на протяжении последующих лет, Повалий активно строила свою карьеру и выступала на федеральных концертах.

В одном из интервью Повалий изъявила огромное желание возвратиться обратно в Украину и отметила, что не понимает, почему ее называют "предательницей".

Более того, певица убеждена, что ни в чем не виновата и делает вид, что не понимает, почему жители Украины так ее возненавидели. Она также рассказала, как ей жилось в России последние пять лет.

"Меня выгнали из страны. Я боролась за свою жизнь. Я могла сойти с ума - все для этого делали. Как я жила эти 5 лет - известно только мне и Господу Богу... Что я такого плохого сделала? Кого-то убила и что-то украла? Я никого не оскорбляла, никогда не переходила на личности, не занималась черным пиаром! Почему я? Почему на меня в один момент вылили всю грязь?", - откровенно поделилась певица своими переживаниями.

Таисия Повалий также рассказала, что всегда боялась возвращаться домой - особенно из-за всей этой травли переживала ее мать. Повалий также попала в немилость из-за концерта в 2014 году в аннексированном Крыму, но сама она опровергает эту информацию.

Напомним, Таисия Повалий показала, как проводит время в России.

Как Politeka писала, что Таисию Повалий разнесли за новую внешность.

Также Politeka сообщала, что Повалий забралась на крышу многоэтажки ради нового видео.