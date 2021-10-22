С началом отопительного сезона "Киевтеплоэнерго" повысил тарифы. Такое решение было принято 19 октября Киевского городской государственной администрацией.

Соответствующие распоряжение было обнародованное на официальном сайте КГГА . Оно вступило в силу с момента публикации и будет действовать до 30 сентября следующего года.

Согласно этому документу, в этом отопительном сезоне на 47.7% вырос тариф на тепловую энергию для населения. И сейчас он составляет 2381,54 грн за 1 Гкал (с НДС).

Но, это никак не отразится на платежках киевлян, заверили в Киевской городской администрации. Для населения тариф на тепло останется на прежнем уровне - 1654,41 грн с НДС за 1 1 Гкал.

"Несмотря на повышение стоимости газа и как следствие увеличения затрат "Киевтеплоэнерго" тарифы на тепло для категории "население" повышать не будут", сказано в сообщении КГГА.

Чтобы максимально стабильно пройти отопительный сезон 2021/22, Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Правда, после окончания отопительного сезона, киевлян ждет не очень приятный сюрприз. Планируется, что тариф на поставку горячей воды для населения вырастет с 97,89 грн до 119,83 грн. (с НДС) за 1 кубометр.

Напомним, что политолог Руслан Бизяев рассказал об оплате коммунальных услуг в отопительный сезон, а также о беспроигрышном плане центральной власти, при котором вся ответственность будет переложена на местную власть

Раньше Politeka писала, что повышение тарифа на передачу электроэнергии может привести к остановке предприятий и социальному взрыву.

Как сообщала Politeka, украинцы, у которых есть долги по оплате за жилищно-коммунальные услуги могут получить субсидию, но только после заключения договора о реструктуризации долга