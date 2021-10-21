Украинцы, у которых есть долги по оплате за жилищно-коммунальные услуги могут получить субсидию, но только после заключения договора о реструктуризации долга.

Об этом сообщили в прессслужбе министра социальной политики Украины .

Если ранее, согласно действующему законодательству, украинцы, которые не платили за жилищно-коммунальные услуги более трех месяцев автоматически и имели долги более чем 340 грн., не могли оформить жилищную субсидию. Но как пояснили в Минсоцполитики, субсидия может быть назначена даже при наличии долга, если заключен договор о реструктуризации его.

Для этого сначала нужно обратиться в компанию, предоставляющую те или иные коммунальные услуги.

«При чем, даже если договор буду заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона», - поясняется в сообщении Минсоцполитики.

В том случае, когда договор о реструктуризации и документы на субсидию будут оформлены позднее чем через два месяца с начала отопительного сезона, тогда субсидия будет назначены с месяца, который следует за тем, в котором наддали документы.

Несмотря на высокую стоимость коммунальных тарифов, с 1 октября правительство октября уменьшило социальные нормы потребления энергоносителей, почти вдвое их урезав. А на практике это приведет к тому, что выплаты по субсидиям будут уменьшены фактически вдвое. То есть каждая семья недополучит на 200 - 600 гривен меньше субсидии, чем в прошлом году.

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