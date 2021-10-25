Все из-за коллизии в законодательстве

Наступного року випускники вищих навчальних закладів можуть отримати дипломи з затримкою.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомила народний депутат України, член парламентського Комітету з питань освіти й науки Юлія Гришина.

Така ситуація склалася через те, що Верховним Судом України скасовано рішення про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Аби уникнути колапсу з видачею дипломів, Комітет освіти та науки Верховної ради запропонував законопроєкт, яким вносяться зміни у ЗУ "Про вищу освіту". Це дозволило б усунути колізію, що виникає під час відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Після опрацювання даний законопроєкт був направлений до Верховної Ради. Якщо депутати ВР підтримають законопроєкт, заборонований Комітетом освіти, то на думку Юлії Гришиною, це дозволить в першу чергу обрати тимчасовий склад агентства. І тож вчасно підготувати документи та видати без затримок дипломи усім випускникам вищих навчальних закладів.

При цьому тимчасовий склад агентства буде легітимним лише до затвердження до нових членів, що будуть відібрані за результатами конкурсу.

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