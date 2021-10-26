Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко прокомментировал нынешнее положение в Украине граждан, которые не желают проходить вакцинацию от коронавируса или не имели возможности её пройти.

Своё суждение эксперт высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Органы власти применяют превентивные меры только чтобы подвигнуть людей на вакцинацию. На самом деле не так уж важно, есть ли у человека сертификат, когда он садится в транспорт. Эффективность вакцин высока, но граждане с такими сертификатами точно так же могут болеть. Да, болезнь у них будет проходить в лёгкой форме, но сами они станут представлять опасность для окружающих. На первом месте для контроля эпидемии всё равно оказывается лабораторная диагностика. Так что цель власти – только заставить людей вакцинироваться», - говорит врач.

Он напомнил, что права каждого человека заканчиваются там, где начинаются права другого.

«Вакцинированные граждане тоже могут бороться за свои права. Ведь они имеют право на безопасную окружающую среду. Здесь необходимо искать компромиссное решение, которое устроит всех. А сделать это можно только на уровне государства. Я думаю, нужно внести изменения в законодательство», - считает Сергей Кравченко.

Как сообщает Politeka, ранее он дал прогноз роста пандемии коронавируса в Украине.

Также Politeka сообщала, что Кравченко заверял: все вакцины от коронавируса сохраняют свою безопасность и эффективность.



