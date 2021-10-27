Фонд Рината Ахметова определил победителей конкурса эссе «Один день». За время проведения конкурса команда Фонда зарегистрировала 1842 работы, полученные от учеников 9-11 классов из Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей.

– Проект «Один день» призван показать, что начало войны – это не один день, а десятки и сотни различных дней, связанных как с местными событиями, так и событиями в стране в целом, которые навсегда изменили жизнь людей. Для каждого украинца этот день свой, он связан с воспоминаниями, трагедиями, потерями и осознанием того, что так, как было раньше, уже не будет никогда, – рассказывает амбассадор Фонда Рината Ахметова Олег Панюта.

Творческий конкурс проводился в рамках Меморандума о сотрудничестве между Фондом Рината Ахметова и Институтом модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины. В рамках второго этапа экспертный совет определил 150 лучших эссе, которые были переданы на рассмотрение жюри конкурса. Члены жюри оценивали работы конкурсантов по следующим критериям: раскрытие темы эссе, наличие собственной аргументированной точки зрения, формулирование выводов, креативность и оригинальность стиля.

После детального рассмотрения каждой работы финалистов, жюри отобрало 24 победителя конкурса:

1 место:

Горемыкин Илья, поселок Лисичанский (Луганская область); Драгун Антонина, Лисичанская специализированная школа № 27 (Луганская область); Севастьянов Давид, Политехнический лицей-школа, Угледар (Донецкая область); Шинкарева Катерина, Кондрашевский лицей, село Великая Шапковка (Харьковская область).

2 место:

Кононенко Анастасия, Опорная школа №13, Лисичанск (Луганская область); Манойло София, Специализированная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов, Мариуполь (Донецкая область); Мигаль Анна, Мариупольская школа №34 (Донецкая область); Кравченко Алина, село Золотаревка (Луганская область); Саенко Лилия, Шандрыголовская школа (Донецкая область); Турченко София, Запорожская специализированная школа-интернат «Січовий колегіум» (Запорожская область); Сухобрус Вадим, Запорожский УПК №67 (Запорожская область); Жургур Дмитрий, Харьковский УПК гимназия-школа №24 (Харьковская область).

3 место:

Попелюзная Катерина, Авдеевская опорная школа №2 (Донецкая область); Бидюк Елизавета, Мелитопольский лицей-интернат (Запорожская область); Воронкова Алла, Селидовская общеобразовательная гимназия (Донецкая область); Лавренова Анастасия, Опорная школа, Красногоровка (Донецкая область); Нелипа Владислав, Марьинская опорная школа №1 (Донецкая область); Резник Александр, Харьковский лицей №141 (Харьковская область); Селекенова Ангелина, Специализированная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 4, Мариуполь (Донецкая область). Тараненко Данило, Славянский педагогический лицей (Донецкая область); Подолянюк Амина, Песочинский лицей «Мобиль» (Харьковская область); Мазитова Дарья, Высочанский лицей №2 (Харьковская область); Ушканец Данило, Опорная школа, Красногоровка (Донецкая область); Попова Валерия, Люцернянский УПК Михайловского сельсовета (Запорожская область).

- Благодарим каждого участника конкурса. Мы впечатлены таким огромным откликом – Фонд получил почти две тысячи эссе! Все работы очень сильные, глубокие, и выбирать победителей нам было неимоверно сложно. Над многими эссе мы плакали. Мне встретились слова Лины Костенко «…моє дитинство, вбите на війні». И действительно, эссе по уровню совсем не детские, хоть и написаны школьниками. Без эмоций, без сопереживания читать их невозможно. Общее, что есть во всех этих работах, – оптимизм, любовь к жизни и вера в будущее без войны», – говорит член жюри, главный редактор проектов Фонда Рината Ахметова Ольга Гук.

Поощрительные призы от Фонда получат не только победители, но и учителя, которые вдохновили учеников на написание эссе.

– Лучшие работы будут размещены на портале Музея «Голоса Мирных», а победители конкурса вскоре получат от Фонда заслуженные призы: ноутбуки, мобильные телефоны и наборы видеоблогера. Также ценные призы отправятся к самым активным учителям, – рассказала Оксана Ищук, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.

«Голоса Мирных. Музей Фонда Рината Ахметова» – это пространство, где жители Донбасса могут рассказать свою историю без страха и упрека. Рассказать, чтобы освободиться от бремени молчания и дать возможность людям во всем мире понять умом и почувствовать сердцем всю боль пострадавших от военных действий мирных жителей. Цель Фонда на ближайшие годы – 100 000 историй Мирных, 5000 из которых уже собраны.