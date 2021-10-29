Группа "Метинвест" на фоне стремительного роста эпидемии коронавирус в Украине будет поставлять дефицитный кислород в больнице сразу четырех регионов Украины, местные власти которых заявила о нехватке кислорода.
Пишет УНИАН.
Кислород бесплатно будет направлен в Черниговскую и Херсонскую области. Ранее Метинвест сообщил, что поставит 300 тонн кислорода медучреждениям Харькова и Киева.
"По всей стране растет количество больных коронавирусом и наличие кислорода в больницах имеет первоочередное значение для их дальнейшего выздоровления. Надеемся, что оперативность наших действий, готовность всеми силами помогать медикам позволит остановить распространение коронавирус и сохранить жизнь и здоровье украинцев", - заявил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.
Кислород для медиков Харьковской области предоставят металлургические комбинаты Запорожсталь и Азовсталь, а также Днепровский коксохимический завод. На сегодняшний день из 260 тонн уже поставлено 180 тонн.
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Больницам Херсонской области 500 тонн жидкого кислорода поставит ММК имени Ильича.
Также ММК имени Ильича безвозмездно и в полном объеме обеспечивает жизненно необходимым кислородом медучреждения Мариуполя и Покровска.
Всего с января по октябрь 2021 года в эти города было передано 653,2 тонн жидкого и 166,5 тысяч кубометров газообразного кислорода.
Кроме того, с начала пандемии Метинвест инвестировал 72 млн гривен в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры Мариуполя, что дало возможность обустроить почти 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.