В этом году на субсидии дополнительно выделили 12 млрд гривен, но помощь на оплату коммуналки по-прежнему могут получить не все.
Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко озвучил основные причины отказа в выплате субсидий.
По его словам, финансовую помощь не получат те граждане, у которых есть задолженность свыше трех месяцев по оплате услуг ЖКХ. Однако, задолженность можно опротестовать в суде (в этот период субсидия будет выплачиваться как обычно) или реструктуризировать долги - тогда появится шанс все же получить помощь.
Кроме того, типичной причиной отказа является наличие депозитов, а также владение несколькими объектами недвижимости, особенно в городах.
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Также, отметил Музыченко, есть понимание того, что во многих семьях присутствуют те, кто является трудоспособным, но нигде не работает и не состоит на учете в центре занятости.
По словам заместител министра, на сегодня более 200 тысяч домохозяйств, подавших заявление на субсидию, не прошли проверку. Но в тоже время это не значит, что они навсегда лишились возможность получать помощь от государства. Ситуация может поменяться в любой момент.
"Например, у человека раньше был депозит, а теперь нет. И так далее", — уточнил Музыченко.
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