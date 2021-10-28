В этом году на субсидии дополнительно выделили 12 млрд гривен, но помощь на оплату коммуналки по-прежнему могут получить не все.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко озвучил основные причины отказа в выплате субсидий.

По его словам, финансовую помощь не получат те граждане, у которых есть задолженность свыше трех месяцев по оплате услуг ЖКХ. Однако, задолженность можно опротестовать в суде (в этот период субсидия будет выплачиваться как обычно) или реструктуризировать долги - тогда появится шанс все же получить помощь.

Кроме того, типичной причиной отказа является наличие депозитов, а также владение несколькими объектами недвижимости, особенно в городах.

Также, отметил Музыченко, есть понимание того, что во многих семьях присутствуют те, кто является трудоспособным, но нигде не работает и не состоит на учете в центре занятости.

По словам заместител министра, на сегодня более 200 тысяч домохозяйств, подавших заявление на субсидию, не прошли проверку. Но в тоже время это не значит, что они навсегда лишились возможность получать помощь от государства. Ситуация может поменяться в любой момент.

"Например, у человека раньше был депозит, а теперь нет. И так далее", — уточнил Музыченко.

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