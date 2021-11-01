В Украине в этом отопительном сезоне на субсидии могут рассчитывать около 3 млн семей.
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко,
Около двух тысяч гривень - средний размер субсидии, которую может получить одна семья на оплату коммунальных услуг. Однако, некоторые украинцы могут рассчитывать на сумму в размере 3-5 тысяч гривен. Это зависит от уровня потребления коммунальных услуг, тарифов, доходов и состава семьи.
Как отметил Виталий Музыченко, уже на сегодня более 2,5 миллиона семей начали получать субсидии и большинству из них помощь была назначена автоматически.
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В прошлом году субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали более 3 миллионов украинских семей. Учитывая то, что заявления от граждан, еще продолжают поступать, в Министерстве ожидают, что и в этом отопительном сезоне количество субсидіантів будет такой же.
"Верховная Рада приняла изменения в госбюджет 2021 года, которым увеличено финансирование субсидий в этом году более чем на 12 млрд гривен. В эту сумму также учтены увеличение на 50% объемов использования отдельных коммунальных услуг в регионах с «красным» уровнем карантинных ограничений". - отметил Виталий Музыченко.
Напомним,
Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше денег.
Также Politeka писала, что вскрылись новые факты об оформлении субсидии.