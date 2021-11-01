Повышение тарифа на распределение газа спровоцирует кризис неплатежей населения за коммунальные услуги, в ситуацию должно вмешаться правительство и Антимонопольный комитет.

Об этом заявила политолог Светлана Кушнир, комментируя предложение облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу, повысить в несколько раз тариф на распределение газа.



"От 2 до 8 грн может вырасти такая цена за доставку газа. И мне кажется, что сейчас должен включаться Кабинет министров и Антимонопольный комитет. Потому что таким образом надо урегулировать эту ситуацию», - отметила Кушнир.



По ее мнению, если сейчас будет повышен тариф на распределение газа, население перестанет оплачивать счета за коммунальные услуги из-за несостоятельности.



«Да, мы можем бесконечно повышать цены на квартплату, но тогда мы понимаем, что будут расти неплатежи. За этот год только выросла задолженность за принятые услуги на 7, 5 млрд. и это катастрофическая ситуация. Мы давно перевалили за 65 млрд. общей совокупной задолженности ... это приводит к банкротству нашей сферы жилищно-коммунального хозяйства. Этого допускать нельзя", - подчеркнула Кушнир.



Также, по ее убеждению, в ситуацию должен вмешаться президент, если не хочет потерять доверие своих избирателей.



"Рост цен уже сказался. Мы видим, что за последнее время рейтинги президента и его партии начинают рушиться. Причем на внушительные цифры. Или вы берете рычаги управления и разумно распределяете те ресурсы, которые у нас есть для того, чтобы помочь украинцам и промышленности пройти этот сложный период, или готовьтесь к перевыборам. Другого пути демократического у нас нет", - убеждена эксперт.



Напомним, недавно ряд облгазов, которыми владеет Дмитрий Фирташ, подала проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которым предусматривается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.



В то же время в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг отметили, что обоснованность таких проектов будет тщательно проверена, ведь регулятор утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы.