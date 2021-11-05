Компания ДТЭК присоединилась к международному альянсу Powering Past Coal Alliance для поэтапного перехода к безуглеродной энергетике. Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК.

"В рамках конференции ООН по изменению климата СОР26 международный альянс Powering Past Coal Alliance (PPCA) объявил о расширении инициативы поэтапного отказа от использования угля. К инициативе PPCA, объединяющей уже более 165 участников, первым среди украиснких компаний присоединился ДТЭК. Компания намерена достичь углеродной нейтральности к 2040 году, что поддерживает глобальную борьбу с изменением климата", - отметили в компании ДТЭК.

Там сообщили, что, согласно оценке Международного энергетического агентства, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата всем странам и компаниям необходимо прекратить строительство угольных электростанций, а также странам Организации экономического сотрудничества к 2030 году отказаться от существующих электростанций и остальным странам мира – к 2040 году.

«Это реальность и требование современного общества ускорить переход к безуглеродному будущему. ДТЭК инвестирует в строительство СЭС и ВЭС, развитие систем накопления энергии, модернизацию электрических сетей, изучает возможности по производству водорода", – отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, цель компании – сохранить производственный потенциал существующих предприятий, создав для них новую нишу на трансформирующемся рынке электроэнергии.

В компании подчеркнули, что с 2020 года ДТЭК Энерго, из-за выработки запасов, пригодных для эффективной добычи угля, поэтапно завершает эксплуатацию шахт. При этом компания помогает громадам, где работают угледобывающие предприятия, в разработке дорожной карты для создания занятости за пределами отрасли.

Напомним, компания ДТЭК активно увеличивает мощности зеленой генерации, в строительство солнечных и ветроэлектростанций ДТЭК инвестировал 1,8 млрд. долл. Кроме того, компания развивает системы накопления энергии Energy Storage, изучает возможности реализации водородных проектов в Украине.