Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов до нормативного приведет к коллапсу на рынке грузовых перевозок и катастрофического срыва отгрузки продукции. Это, в свою очередь, повлечет за собой падение поступлений в бюджет, потери рабочих мест и срыва проекта «Большое строительство». Поэтому необходимо не списывать вагоны по возрасту, а усилить контроль за их техническим состоянием.



Пишет РБК-Украина.



Об этом говорится в письме президента Украины Владимира Зеленского от представителей ведущих отраслей экономики Украины, который подписали, в частности, ОП «Укрметаллургпром», ВООРТ «Федерация работодателей транспорта Украины», Украинской зерновой ассоциации, Всеукраинского конгресса фермеров, ГС «Аграрный союз Украины», ассоциация «Союз птицеводов Украины», УНПА «Укркокс», ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» и многие другие.



Как сказано в письме, приказ Министерства инфраструктуры, который предусматривает ограничения срока эксплуатации грузовых вагонов до нормативного, приведет к одновременному списанию 75 тысяч вагонов, или 43% рабочего парка, уже к 2028 году.

"Парка, который останется, будет недостаточно для обеспечения перевозок по железной дороге. Дефицит лишь полувагонов составит около 38 тыс. ед. Учитывая, что сейчас ухудшаются операционные показатели УЗ (оборот полувагона уже составляет 7,3 суток), дефицит вырастет до 48 тыс. единиц. Существующие вантажобудівні мощности не смогут компенсировать такой дефицит в данный промежуток времени», - сказано в письме.

По оценкам экспертов, для замещения 75 тыс. вагонов до 2028 года бизнесу нужно будет потратить 107 млрд грн, а значит – не будут профинансированы другие важные инвестиционные и социальные проекты.

«Искусственный долгосрочный дефицит грузовых вагонов, вызванный внедрением проекта приказа, приведет к росту цен на вагоны, а следовательно – к повышению затрат предприятий и снижение их конкурентоспособности, сокращение промышленного производства и экспорта, катастрофического срыва отгрузки сырья и готовой продукции, потери рабочих мест и отчислений в госбюджет» , - отмечается в письме.



Также, подчеркивают подписанты, потери грузопотока железной дороги могут составить около 20%, или 60 млн тонн в год. В том числе – экспортных руды, зерна, угля для энергетики, и щебня для проекта «Большое строительство», что поставит под угрозу дальнейшее выполнение работ.

«К Проекту приказа не представлено никаких доказательств и расчетов, подкрепленных статистикой, в пользу того, что эксплуатация вагонов сверх нормативный срок является нецелесообразным. Мировая же практика показывает, что ведущие страны мира (США, страны ЕС ориентируются на максимально возможное продление срока полезного использования вагонов», - объясняется в письме.

Именно поэтому подписанты призывают президента Владимира Зеленского не вводить никаких ограничений по сроку службы вагонов, зато – в кратчайшие сроки разработать и представить для публичного обсуждения документы, которые введут в Украине европейскую систему контроля технического состояния вагонов и их допуска к эксплуатации.



«Несмотря на сказанное, просим не допустить принятия решения, которое может поставить под угрозу экономическую безопасность через искусственный долгосрочный дефицит вагонов, и дать Кабинету министров поручение выработать эффективные альтернативные предложения относительно улучшения ситуации на рынке грузовых вагонов», - резюмируется в письме.

Напомним, Министерство инфраструктуры инициировало сокращение до 2028 года срока эксплуатации грузовых вагонов до 22 лет. Для этого МИУ инициировало подписание Меморандума между УЗ, банками и вагоностроительными заводами, которые благодаря этой программе получат 100 миллиардов на строительство новых вагонов.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук заявил, что эта программа прежде всего выгодна олигарху Игорю Коломойскому, вагоностроительные заводы которого получат многомиллиардные заказы.