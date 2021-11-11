Эксперт Growford Institute, экономист Виктор Скаршевский предположил, к чему стоит Украине готовиться в ближайшие месяцы и тяжело ли придется государству зимой.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «Как на самом деле?».

По словам экономиста, сегодня эту проблему решить уже не удастся. «Мы не сможем увеличить добычу собственного угля – здравый смысл подсказывает это», - подчеркивает он. Кроме того, добавляет Скаршевский, логистика не позволит увеличить запасы угля на теплоэлектростанциях, а для увеличения добычи газа требуется 3-5 лет при немедленных инвестициях. «В нынешней ситуации, как говорится, поздно пить Боржоми», - подчеркивает эксперт.

Также он отмечает, что можно надеяться разве что на заключение договора между «Нафтогазом» и бюджетными организациями, тогда они будут иметь отопление. В то же время, Скаршевский добавляет, что пока бюджетные объекты отопление получают, но 1 декабря все может измениться. «Мы входим в этот отопительный сезон со многими неизвестными, которые от нас уже не зависят», – подчеркивает гость программы.

Следовательно, констатирует экономист, без договора не будет и газа, то есть тепло не получит 10 тысяч бюджетных учреждений и 5 тысяч религиозных. «Сейчас мы можем рассчитывать только на более тёплую зиму, чем в прошлом году, или хотя бы на такую же», - добавляет Скаршевский.

Как сообщала Politeka, Скаршевский заявил, что правительство сделало ситуацию с углем безысходной.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала, на сколько могут вырасти тарифы на газ.