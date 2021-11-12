После введения формулы "Роттердам+" для угля, власти в 2017-2021 году распространили этот принцип на остальные энергоресурсы – газ, бензин, дизель.

Об этом сообщил директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко, пишет Главком.

«Со времени введения формулы «Роттердам+», ценообразовании так или иначе на все энергоресурсы в стране перешло на формулы хаб+», – заявил эксперт, приведя примеры ценообразования на газ, дизельное топливо для «Укрзализныци» и бензин на АЗС.

«В 2020 году действующий президент Украины Владимир Зеленский и председатель правительства Денис Шмигаль подписали меморандум с МВФ, в котором обязались ввести формулу на газ»Амстердам+". Она идентична «Дюссельдорф+» за исключением того, что в расчет брался хаб TTF в Нидерландах», – пояснил эксперт.

По словам Омельченко, сейчас весь импорт угля частными и государственными компаниями осуществляют по формуле «Роттердам+».

"Украина ожидает 600 тыс. т импортного угля. И весь этот объем куплен по формуле Роттердам+. Нравится это кому-то или нет-но по этой формуле контракты подписали как частные компании, так и государственная «Центрэнерго». Формула предусматривает прозрачный рыночный механизм – цена на бирже в Европе плюс доставка до порта назначения. Иначе никто в мире не торгует ни углем, ни другими энергоресурсами», – подытожил Омельченко.

Напомним, по формуле «Роттердам+» в 2016-2019 годах определялась цена на уголь. В 2017-2020 годах действовала полностью идентичная формула «Амстердам+» для природного газа. С мая 2021 года Кабинет Министров ввел формулу «Роттердам+» для бензина.