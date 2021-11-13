В Киевской области из-за ухудшения ситуации с COVID-19 комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение усилить ограничения на пользование общественным транспортом.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.
График автобусов, маршруток и электричек останется неизменным, однако для того, чтобы воспользоваться их услугами, гражданам с 13 ноября придется предъявлять один из указанных документов:
- "COVID"-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения "Дия".
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Стоит отметить, что в мире, 11 ноября, диагностировали более 516 тысяч новых случаев заболевания COVID. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, США и Украина.
Украина заняла третье место в мире по суточной смертности от COVID-19.
Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.
Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.