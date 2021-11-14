Над Украиной нависло полноценное похолодание, однако в воскресенье украинцы все еще смогут насладиться относительно теплым осенним днем.

О том, какой будет погода 14 ноября, рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Ранее украинцев предупредили о том, что уже с начала следующей недели температура в стране начнет опускаться все ниже, а уже в пятницу стоит ждать первого полноценного снега. При этом отмечалось, что эти выходные будут последними относительно теплыми днями.

В воскресенье температура уже пойдет на спад, однако сильного похолодания не ожидается. Тем не менее ночные заморозки с температурами -1…-3 градуса охватят почти все области, кроме южных.

На севере ночью столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса, а днем – от +4 до +7.

В западных областях ночью температура опустится до -1…+2 градусов, а днем воздух прогреется до +5…+13.

В центральных и восточных областях ночью ожидается от -1 до +3 градусов, а днем – от +4 до +10.

На юге будет теплее всего: ночью – от -1 до +5, а днем – от +9 до +12 градусов.

Напомним, украинцам рассказали, когда в страну придет настоящий холод.

Как сообщала Politeka, Украину накроют туманы, появился прогноз.

Также Politeka писала, что заморозки отступят, позволив украинцам насладиться последним осенним теплом.