Над Украиной нависло полноценное похолодание, однако в воскресенье украинцы все еще смогут насладиться относительно теплым осенним днем.
О том, какой будет погода 14 ноября, рассказали синоптики Укргидрометцентра.
Ранее украинцев предупредили о том, что уже с начала следующей недели температура в стране начнет опускаться все ниже, а уже в пятницу стоит ждать первого полноценного снега. При этом отмечалось, что эти выходные будут последними относительно теплыми днями.
В воскресенье температура уже пойдет на спад, однако сильного похолодания не ожидается. Тем не менее ночные заморозки с температурами -1…-3 градуса охватят почти все области, кроме южных.
На севере ночью столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса, а днем – от +4 до +7.
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В западных областях ночью температура опустится до -1…+2 градусов, а днем воздух прогреется до +5…+13.
В центральных и восточных областях ночью ожидается от -1 до +3 градусов, а днем – от +4 до +10.
На юге будет теплее всего: ночью – от -1 до +5, а днем – от +9 до +12 градусов.
Напомним, украинцам рассказали, когда в страну придет настоящий холод.
Как сообщала Politeka, Украину накроют туманы, появился прогноз.
Также Politeka писала, что заморозки отступят, позволив украинцам насладиться последним осенним теплом.