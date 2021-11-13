Погода в выходные позволит украинцам насладиться последним затишьем перед резким похолоданием и снегом, однако туман подпортит картину.

О том, что приготовила для украинцев суббота, 13 ноября, рассказали синоптики. Так, Наталья Диденко в своем Телеграм-канале предупредила, что суббота и воскресенье – последние дни перед резким похолоданием, которое ворвется в страну вместе с антициклоном уже с понедельника.

Синоптики Укргидрометцентра также сообщают, что 13 ноября в Украине не стоит ожидать существенного изменения температуры. Также сообщается, что по всей территории страны осадков не ожидается.

На севере температура будет колебаться от -1 до +2 градусов ночью и от +4 до +7 днем.

В центральных и восточных областях ночью столбики термометров покажут от +1 до +4 градусов, а днем – от +6 до +9 градусов.

На западе и юге страны будет теплее всего: от +7 до +13 градусов днем. Однако, ночью в западных областях местами возможны заморозки до -3…-5 градусов.

В свою очередь, в ГСЧС предупредили украинцев о желтом уровне опасности в связи с туманами, которые в субботу накроют все регионы страны. Видимость составит 200-500 м.

Напомним, заморозки отступят, а температура позволит украинцам напоследок насладиться солнечной погодой.

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