К чему готовиться

Погода в Украине продолжит радовать жителей отдельных регионов, а других расстроит резким похолоданием и ночными заморозками до -5 градусов.

Как пишет Politeka.net, погода в Украине продолжит портиться, а температура постепенно снижаться.

В понедельник, 15 ноября, сильнее всего похолодает в восточных регионах. Там ожидаются ночные заморозки, а днем температура опустится до 4-6 градусов. Ночью ожидается до -5.

Жителей южных регионов, а также Закарпатской области погода продолжит баловать комфортной температурой. В этих регионах будет солнечно, а столбики термометра прогреются до 8-10 градусов.

На Западе ожидается около 6-8 градусов. Осадков не предвидится. В северо-западных областях температура опустится до 5-7 градусов.

В Центре тоже будет холодно. Днем ожидается 4-6 градусов, а ночью температура опустится до 1-3 градусов.

Отметим, что уже на днях морозы придут во все регионы. В отдельных областях сильно похолодает до 1-3 градусов, а ночью ожидается минусовая температура.

Напомним, что украинцев предупредили об опасности, грядет похолодание: "все регионы накроют...".

Как сообщала Politeka, в Украину идет похолодания: какой будет погода в регионах.

Также Politeka писала, что в Украину несется холод, синоптики рассказали, кому не повезет.