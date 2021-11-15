Погода в Украине продолжит радовать жителей отдельных регионов, а других расстроит резким похолоданием и ночными заморозками до -5 градусов.
Как пишет Politeka.net, погода в Украине продолжит портиться, а температура постепенно снижаться.
В понедельник, 15 ноября, сильнее всего похолодает в восточных регионах. Там ожидаются ночные заморозки, а днем температура опустится до 4-6 градусов. Ночью ожидается до -5.
Жителей южных регионов, а также Закарпатской области погода продолжит баловать комфортной температурой. В этих регионах будет солнечно, а столбики термометра прогреются до 8-10 градусов.
Алла Пугачева не сдержала эмоций в объятиях бывшего мужа, кадры: «А Максиму нужна молодая…»
Погодная ситуация резко ухудшится, объявлен желтый уровень опасности: что нужно знать украинцам
Трагедия на границе с Польшей, что известно о жертве: "Очень печальная новость..."
Победительница "Мастер Шеф" Глинская удивила переменами во внешности за семь лет: "Взгляд стал..."
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская сделала личное признание: "Случилось то, чего боится каждая мама"
На Западе ожидается около 6-8 градусов. Осадков не предвидится. В северо-западных областях температура опустится до 5-7 градусов.
В Центре тоже будет холодно. Днем ожидается 4-6 градусов, а ночью температура опустится до 1-3 градусов.
Отметим, что уже на днях морозы придут во все регионы. В отдельных областях сильно похолодает до 1-3 градусов, а ночью ожидается минусовая температура.
Напомним, что украинцев предупредили об опасности, грядет похолодание: "все регионы накроют...".
Как сообщала Politeka, в Украину идет похолодания: какой будет погода в регионах.
Также Politeka писала, что в Украину несется холод, синоптики рассказали, кому не повезет.