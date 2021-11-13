Погода у вихідні дозволить українцям насолодитися останнім затишшям перед різким похолоданням і снігом, проте туман зіпсує картину.

Про те, що приготувала для українців Субота, 13 листопада, розповіли синоптики. Так, Наталка Діденко у своєму Телеграм-каналі попередила, що Субота і неділя – останні дні перед різким похолоданням, яке увірветься в країну разом з антициклоном вже з Понеділка.

Синоптики Укргідрометцентру також повідомляють, що 13 листопада в Україні не варто очікувати істотної зміни температури. Також повідомляється, що по всій території країни опадів не очікується.

На півночі температура коливатиметься від -1 до +2 градусів вночі і від +4 до +7 вдень.

У центральних і східних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +1 до +4 градусів, а вдень – від +6 до +9 градусів.

На заході і півдні країни буде найтепліше: від +7 до +13 градусів вдень. Однак, вночі в західних областях місцями можливі заморозки до -3...-5 градусів.

У свою чергу, у ДСНС попередили українців про жовтий рівень небезпеки у зв'язку з туманами, які в суботу накриють всі регіони країни. Видимість складе 200-500 м.

Нагадаємо, заморозки відступлять, а температура дозволить українцям наостанок насолодитися сонячною погодою.

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