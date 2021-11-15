Журналистка Катерина Котенкова рассказала об изменениях в правилах расчета стоимости газа, принятых Верховной Радой, назвав потенциальные выгоды и риски новой системы.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» для канала Знай.ua.

Журналистка сообщила, что украинский парламент принял законопроект, согласно которому изменяются правила оплаты за газ – с мая 2022 года украинцы будут платить за него в киловатт часах вместо кубов, чтобы украинцы платили не за объем природного газа, а за его качество и эффективность.

«Кроме того, депутаты изменили стандартные условия приведения газа, и теперь они считаются не при температуре 20 градусов Цельсия, а при нулевой. Использование нынешних стандартных условий приводит к тому, что зимой, когда газ при низкой температуре сжимается, поставщики газа и операторы газораспределительных сетей выставляют населению счета с учетом так называемых «морозных коэффициентов». И говорят, теперь от такой проблемы избавимся», - рассказала Котенкова.

Кроме того, отметила журналистка, теперь в законе есть норма, что ОСМД будут получать весь газ по цене как для населения, и эта норма начнет действовать с момента вступления в силу закона. По ее словам, эксперты по этому поводу говорят разное: кто-то считает, что теперь потребители смогут сравнивать объемы энергии, которые они получают от газа, например, с электроэнергией и смогут выбрать, какой энергоноситель более выгодный. Другие, по словам Котенковой, говорят, что такая система рискованная, так как на данный момент законодательная база по этому вопросу до конца не прописана.

«Конечно, хотелось бы получать газ хорошего качества, ведь мы платим за газ именно хорошего качества, а получаем неизвестно что. Но один закон ситуацию моментально не исправит, ведь подзаконные акты могут быть прописаны таким образом, что даже выгодная инициатива может не пойти на пользу потребителю. И главный вопрос: сколько мы будем платить за такие, как нам говорят, выгодные новые условия – пока остается вопросом. И узнаем мы об этом только в следующем году», - добавила Котенкова.

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