Компания ДТЭК ВИЭ заявляет о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой генерации" и требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц, сообщает пресс-служба компании.

«ДТЭК ВИЭ не получил ни одной гривны из средств ГП "Гарантированный покупатель", выделенных европейскими кредиторами для покрытия долга за произведённую электроэнергию. Всем остальным компаниям АО "Ощадбанк" перевел средства в полном объеме», - заявляет компания.

В заявлении отмечается, что компания и ее международные кредиторы шокированы таким подходом власти и требует провести незамедлительное расследование местонахождения средств и причин срыва выплат.

«Также мы требуем расследования роли в этой схеме и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Вадима Улиды, главы АО «Ощадбанк» Сергея Наумова и высших должностных лиц, причастных к срыву погашения задолженности перед компанией за произведённую электроэнергию», - сообщает компания.

Согласно сообщению, общая задолженность перед компанией ДТЭК ВИЭ за 2020-2021 годы составляет 4,3 млрд грн.