Девушка из Киевской области на камеру спела гимн России для "хайпа" в соцсетях, испугавшись негативной реакции украинцев, ей пришлось записывать новое видео с извинениями.
Об этом пишет Telegram-канал "Большой Киев" и публикует скандальные видео, которые были снятые девушкой-блогером из Киевской области.
Во время прямого эфира в Instagram полуобнаженная молодая девушка спела гимн России.
После публикации записи девушка заявила, что ее номер телефона был опубликован в некоторых сообществах в соцсетях, поэтому она начала получать угрозы и анонимные звонки. Позже она решила опубликовать еще одно видео - на этот раз с извинениями.
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"Вы понимаете, то, что я сделала - это моя вина. Но сотни людей делают еще хуже. Каждый должен делать свою работу", - сказала она на втором видео.
Ткже блогерша уточнила, что не считает гимн России чем-то плохим, ведь воюют представители власти, а не простые люди.
Напомним, что украинские школьники выпендрились, спев гимн России.
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