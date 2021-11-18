Несоблюдение Украиной обязательств в ситуации с невыплатой зеленым инвесторам задолженности по целевым «зеленым» облигациям точно не способствует приходу инвестиций в Украину, считает экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
"Можем назвать еще много других примеров, когда Украина не придерживается своих обязательств. В этом контексте наша привлекательность страдает не столько от того, что происходит в течение последних дней, сколько от устоявшегося восприятия Украины, где нельзя полагаться на обязательства правительства», - заявил он в эфире канала Украина 24.
По словам Грищенко, дискриминационный подход к выплатам зеленым инвесторам задолженности не способствует приходу крупных инвестиции в Украину.
«Для крупных иностранных инвесторов, которые имеют выбор между Украиной и десятками других государств, очень много факторов, которые работают против нас», - добавил экс-министр иностранных дел.
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.
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15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых «зеленых» еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.
В аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital говорится о том, что попытка властей давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.