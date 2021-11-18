Журналистка Любовь Завальнюк прокомментировала предложение размещения беженцев, находящихся на польско-белорусской границе, а также назвала вероятные пути решения миграционного кризиса со стороны Европы.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Она отметила, что польские власти заявляют, что этот кризис — самое серьезное покушение на границы и стабильность польского государства за последние 30 лет и обвиняют в нем Россию, а Александра Лукашенко называют просто исполнителем. С другой стороны конфликта, говорит журналистка, белорусы, у которых тоже есть свое мнение по поводу государственной целостности страны.

«Наши соседи, Польша, союзник ЕС, и Беларусь, союзник России, сцепились в конфликте, который у нас назвали гибридным оружием нового типа – миграционным кризисом. Вот и получилось, что 4000 тысячи бедных беженцев между Польшей и Беларусью пытаются пробраться в Германию, где этим беженцами не рады. А что же делать с этими людьми?», - говорит Завальнюк.

По ее словам, одним из вариантов урегулирования может стать соглашение, подобное тому, что было заключено между ЕС и Турцией в 2016 году – тогда миграционный кризис на Западе решали деньгами, Брюссель выплатил Турции шесть миллиардов евро в качестве компенсации за то, что она станет буферной зоной для беженцев.

«Эксперты убеждены, что кризисную ситуацию придется решать с помощью соблюдения норм международного гуманитарного права. Более того, ЕС придется потратиться на крупную выплату для стран, принимающих у себя беженцев», - заявила Завальнюк.

Она отметила, что Германия как европейская страна не может поступить с людьми не гуманно, поэтому и была выдвинута идея временно разместить беженцев на территории Украины, на что немцы получили категорическое несогласие, высказанное секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

«Глава СБУ Иван Баканов подтвердил слова Данилова и назвал миграционный кризис спецоперацией спецслужб РФ и Беларуси. Он не исключил того, что нелегалы теоретически могут изменить направление движения из Польши в сторону Украины. Между тем глава ведомства подчеркнул, что с самого начала Москва и Минск не планировали направлять беженцев на украинскую территорию», - рассказала Завальнюк.

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