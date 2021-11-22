Офис президента никоим образом не вмешивается в работу Антимонопольного комитета и не указывает, кого необходимо штрафовать. Именно поэтому АМКУ имеет столько завершенных дел в отношении компаний, которые злоупотребляли монопольным положением на украинском рынке.



Об этом рассказала заместитель председателя АМКУ Анжелика Коноплянко в интервью изданию Лига.

«Офис президента никоим образом не вмешивается в нашу работу и не указывает, кого необходимо штрафовать, а кого нет. Мы с Офисом президента работаем только в рамках рабочих совещаний, куда нас приглашают, чтобы узнать позицию АМКУ по тем или иным вопросам. Кроме того, АМКУ борется не с лично с олигархами, а с монополистами, если они злоупотребляют на рынках», - пояснила Коноплянко.



По ее словам, у АМКУ хватает кейсов, где крупные финансово-промышленные группы были привлечены к ответственности из-за нарушения монопольного законодательства.



"У нас есть кейс с уплатой компанией Интерпайп Украина 70 млн грн – по этому делу первая инстанция стала на сторону ответчика, но апелляция приняла решение в нашу пользу. Также мы приняли два решения по группе ДТЭК-первое по злоупотреблению ДТЭК Западэнерго и Д. трейдинг на Бурштынском острове, второе-по установлению базовых цен на энергетический уголь для нужд ТЭС и ТЭЦ в 2016-2019 годах, что влияло на рынок электроэнергии. В рамках дела были наложены штрафы на 775 млн грн», - рассказала заместитель главы АМКУ.