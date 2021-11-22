Нумеролог, неопсихолог Нонна Мусалян рассказала, что такое коридор затмений, чем он опасен и как людям следует себя вести в этот период.

Об этом она рассказала в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Все, что происходит, все от Бога, а все, что от Бога, то во благо. Затмение считается как Божье проведенье. И какие-то моменты, ключевые точки, которые ускоряют определенные процессы. Если человек постоянно находится в развитии и совершает постоянные преобразования, и в его жизни происходят постоянные трансформации, он изменения нормально принимает и идет в новое, он менее консервативный, то для такого человека коридор затмений – возможность что-то устроить», - сообщила она.

Мусалян сказала, если человек консерватор, лежит на диване и ему нравится все, чем он себя окружил, и он пытается за этим всем скрыться от мира, ему нравится проживать каждый день одинаково и он не хочет развиваться, подчеркнула она, естественно для таких людей коридор затмений проживается болезненно. Таким людям сложно принять внешние обстоятельства, подтвердила она, и бывает даже очень болезненно.

«Поэтому коридор затмений не так страшен, все зависит от того, как его воспринимать. Девятнадцатого ноября у нас лунное затмение в знаке зодиака Телец, а солнечное затмение в знаке зодиака Стрелец – четвертого декабря. Между этими знаками коридор затмений и еще две недели после. Я бы не принимала судьбоносных решений где-то до девятнадцатого декабря. И вообще спешка и суета всегда убивают будущее. Нужно делать все в удовольствие, поэтапно и взвешенно», - резюмировала она.

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