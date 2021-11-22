Компания ДТЭК ВИЭ инициировала проверку законности действий руководства государственного Ощадбанка при блокировке выплат задолженности компании из средств «зеленых» еврооблигаций.



Об этом говорится в письме генерального директора компании ДТЭК ВИЭ к наблюдательному совету Ощадбанка.



«Мы считаем, что уполномоченные лица Ощадбанка, которые могли способствовать остановке расчетов с производственными компаниями ДТЭК ВИЭ, нарушили базовые принципы банковской деятельности касательно законности и независимости в соответствии с которыми, в частности, государственный банк должен строить свою работу на основе Конституции и других законов Украины, придерживаться законности непосредственно в своей деятельности и выполнять лишь те операции, которые определены банковским законодательством, и на основании тех правил, которые определены Национальным банком Украины», - говорится в письме.

В ДТЭК ВИЭ такое отношение банка расценивает как дискриминацию компании, как одного из инвесторов в развитие возобновляемой энергетики Украины.

«Мы обращаемся к вам с просьбой провести проверку изложенных фактов и подтвердить соответствие действий менеджмента Ощадбанка действующему законодательству, стандартам корпоративного управления и деловой этики, касательно неосуществления платежей 12-15 ноября 2021 года по платежным документам "Гарантированного покупателя" в адрес компаний ДТЭК ВИЭ», - говорится в письме.

Напомним, 13 ноября правительство через Ощадбанк заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.