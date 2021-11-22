Общественный активист, юрист Геннадий Друзенко сказал, что украинцам стоит следовать заповедям Григория Сковороды и поздравил их с 299 годовщиной философа.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

По словам эксперта, украинцам пора сбалансировать наследие Шевченко, которое они знают гораздо лучше, чем Сковороды, известного философа и мыслителя. Как он объясняет, Шевченко – это сильная энергия, уничтожение врагов, защита государственности, а Сковорода – гармония, свобода и универсальность.

В то же время он акцентирует внимание на том, что фигура Сковороды не ограничивается Могилянкой, Слобожанщиной или Харьковщиной. «Григорий Сковорода – это наш второй гений и полюс, который нам еще предстоит прочитать», - подчеркивает Друзенко.

Сегодня же, отмечает юрист, 229 годовщина Сковороды. «Год, который впереди, это огромный вызов для Украины прислушаться к заповедям Григория Савича, не противопоставляя себя миру, а принимая мир и находя свое место в нем», - рассуждает он. По мнению Друзенко, мало просто не хотеть жить в русском мире и заявлять о своей принадлежности к Европе, нужно еще и наполнять себя соответствующими смыслами.

Следовательно, заключает активист, этот и следующий год должны стать годами Сковороды в культуре Украины. «Найти свое не только поле боя, а найти свою академию и вернуть университеты в определенные храмы науки, а не просто профтехучилища», - объясняет он.

Как сообщала Politeka, Друзенко заявил, что Украине следует пересмотреть государственную конструкцию.

Также Politeka писала о том, что Доний заявил, что лозунг Сковороды «Всякому городу нрав и права» мог бы быть лозунгом децентрализации.