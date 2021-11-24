Блогер, журналист Сергей Лямец рассказал о трудовой миграции, и заявил, что украинские заробитчане вынужденно мигрируют на заработки.

Об этом он рассказал в программе «100% Лямец».

«Во всем мире 272 млн человек из 8 млрд являются мигрантами. Мигранты – это те, кто покидают свое место жительства и переезжают в другую страну. Сюда относятся люди, которые переплывают Средиземное море на лодках, те люди, которые стоят на границе Польши и Беларуси и украинские заробитчане», - отметил Лямец.

По словам эксперта, из 272 млн мигрантов 169 млн являются трудовыми мигрантами. По мнению Лямца, эта цифра даёт понять, что большинство населения планеты живет стационарно, не выезжая за рубежи своей родины.

«В стране, в которой они жили, они и планируют развиваться, но находятся активные элементы, которые переезжают из страны в страну. Среди трудовых мигрантов есть две большие группы: те, кто едут по собственному желанию в поисках ещё лучших условий и вынужденные трудовые мигранты, к которым относятся украинские заробитчане», - сказал Лямец.

По мнению эксперта, вынужденная трудовая миграция обусловлена тем, что люди не находят работу в той стране, в которой они живут. Как отметил Лямец, в мире существует три больших очага, куда едут на заработки: Западная Европа, Северная Америка и богатые арабские страны.

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