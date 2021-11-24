Публичное заявление части депутатов фракции «Слуга народа» в отношении каналов «Украина» и «Украина 24» является формой ответа на журналистские вопросы о «Вагнергейте», прозвучавшие в программе «Свобода слова с Савиком Шустером» 19 ноября.

Об этом заявил член наблюдательного совета «Медиа группы Украина» (МГУ) Дмитрий Белянский.

«Отказ власти представлять свою позицию в эфире – автоматически означал, что мы получим ответ другими способами. В данном случае это попытка очернить репутацию каналов и их сотрудников», - цитирует слова Белянского сайт телеканала «Украина24».

Вероятно, такой ответ существенно ухудшит ситуацию со свободой слова в нашей стране, добавил Белянский.

Он почеркнул, что МГУ работает в строгом соответствии с интересами общества, четко соблюдая стандарты журналистики и принципы свободы слова.

«Мы не можем замалчивать ни результаты международного расследования Bellingcat в отношении спецоперации по «вагнеровцам», ни тему офшоров президента Украины, ни другие резонансные расследования. Власть вправе комментировать или отказываться от комментариев, но информация, представляющая общественный интерес, всегда будет опубликована», - отметил Белянский.

Редакционная политика каналов «Украина» и «Украина 24» не изменялась, не меняется и не может изменяться, поскольку полностью основана на принципах свободы слова, отметил член набсовета МГУ.

«Акционер «Медиа Группы Украина» (МГУ) Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику канала «Украина 24», как и других активов МГУ, и неоднократно открыто заявлял об этом. Он не вмешивался в нее раньше, и я не могу себе представить, чтобы какие-либо обстоятельства могли убедить Рината Леонидовича вмешаться в нее в будущем», - подытожил Дмитрий Белянский.

Напомним, ранее часть депутатов фракции «Слуга Народа» заявили, что намерены бойкотировать эфиры Украина и Украниа24 из-за несогласия с редакционной политикой этих телеканалов.