Погода в Україні здивує черговою зміною курсу, ненадовго відклавши похолодання і знову повернувшись до високої комфортної температури повітря.
Як пише Politeka.net, у п'ятницю, 26 листопада, в Україні буде по-осінньому тепла погода. Зимові заморозки практично відступлять, а на заміну їм прийде потепління.
Відзначається, що найтепліше буде в південних регіонах. Там температура підвищиться до 9-11 градусів. Вночі теж буде досить тепло, тільки в Херсонській області температура опуститься нижче нуля.
На сході в п'ятницю очікується 3-5 градусів. Вночі очікуються сильні заморозки до -5..-7 градусів.
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У цей час у центральних областях вдень температура підвищиться до 6-8 градусів. Вночі очікується нульова температура. На заході очікується такий же температурний режим. Але ночі в західних регіонах будуть більш холодними - до -1..-3 градусів.
Варто відзначити, що після Нового року в Україні очікуються сильні морози. Вночі температура може опуститися до -20 градусів.
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