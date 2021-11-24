В Україну нарешті прийшла кліматична зима зі снігом і різким зниженням температури – по всій території очікуються заморозки і холодна погода.

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз на середу, 24 листопада. У всіх регіонах України різко похолодає, а вночі в багатьох областях випаде сніг.

Найхолодніше буде в східних регіонах. Там навіть вдень очікується мінусова температура - до -1 градуса. Ближче до Центру буде на пару градусів тепліше – близько 1-3 градусів вдень. При цьому вночі в регіоні очікуються невеликі заморозки.

У південних областях традиційно буде тепліше. Вдень близько 4-6 градусів, а вночі як і в інших областях -1..-3 градуси. Такий же температурний режим буде в Закарпатській області, де зазвичай трохи тепліше, ніж в середньому по Україні.

У центральних і західних областях вдень очікується до 3-5 градусів. Винятком буде Київ, де похолодає до 2-4 градусів. Крім цього, вночі в столиці пройде сніг. Очікується сніг і в деяких західних регіонах. Однак вдень скрізь буде сухо і сонячно.

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