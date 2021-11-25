Зима продовжить стрімкий наступ на Україну, а ночі з кожним днем ставатимуть все холоднішими – у четвер українців чекає черговий холодний день.

Як передає Politeka.net, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 25 листопада в Україні буде по-зимовому холодна погода. Вночі в окремих областях температура опуститься до -7 градусів. При цьому вдень у багатьох регіонах буде досить комфортно.

Найхолодніше буде на Сході. Вдень там очікується близько 2-4 градусів, а вночі похолодає до -5..-7 градусів.

У південних регіонах вдень буде досить комфортно – близько 5-8 градусів, а вночі жителів регіону чекають невеликі заморозки - до -3..-5 градусів.

У центральних регіонах погода буде відрізнятися в залежності від регіону. У Черкаській та Кіровоградській областях буде холодно. Вночі температура там опуститься до - 4-6 градусів. А ось у Києві вночі очікується 0 градусів, а вдень стовпчики термометра прогріються до 3-5 градусів.

Досить комфортно буде на Заході. 4-8 градусів вдень, і -2..-4 вночі.

Зазначимо, що зима в Україні буде аномально теплою, але морози не дадуть українцям спокою. Очікується, що найхолоднішим місяцем буде січень. У першій половині місяця морози атакують Україну, а температура може опуститись до -20 градусів.

До кінця листопада українці також відчують холод. Вночі у деяких регіонах очікується до -10 градусів.

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